İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğu

EUROCONTROL, 9-15 Mart'a ilişkin 'Avrupa Havacılık Raporu' yayımlandı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı'nın bu dönemde günlük ortalama 1322 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1271 uçuşla Amsterdam, 1251 uçuşla Londra Heathrow, 1230 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1192 uçuşla Madrid havalimanları takip etti.