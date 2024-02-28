İstanbul Havalimanı, ICAO ile işbirliği yaparak eğitimde dönüşüm çalıştayı düzenledi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ile Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) işbirliğinde düzenlenen "Global Eğitim Sempozyumu İnovasyon Yoluyla Mükemmellik: Eğitimde Dönüşüm Çalıştayı"nda, dünya havacılık sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya geldi.
İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 ve 27 Şubat'ta İstanbul'da bir otelde düzenlenen çalıştayda, havacılık sektörünün geleceğinin ihtiyaç duyacağı eğitim metodolojileri değerlendirildi.
ICAO Kapasite Geliştirme ve Uygulama Direktörü Jorge Vargas ve ICAO Global Havacılık Eğitim Şefi Dr. Laura Camastra'nın katıldığı sempozyumun açılış konuşmasını, İGA Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen yaptı.
Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın havacılık eğitimi alanında küresel bir merkez olmayı hedeflediğini, havacılıkta eğitimli ve nitelikli insan kaynağına ihtiyaç konusunu titizlikle ele aldıklarını belirtti.
İGA Akademi ile eğitim süreçlerinde 2022'den itibaren büyük atılım gerçekleştirdiklerini aktaran Bilgen, Uluslararası Havalimanları Konseyi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, ICAO, Ulaştırma Güvenlik İdaresi ve Avrupa Sivil Havacılık Teçhizatı Teşkilatı gibi havacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarıyla eğitim akreditasyonlarına devam ettiklerini bildirdi.
Bilgen, İstanbul Havalimanı olarak böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:
"Havacılık ekosistemindeki hedeflerimizin tümünün eğitime verilen güçlü destekle gerçekleşebileceğinin bilincindeyiz. Bu amaçla çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. ICAO'nun eğitim akreditasyonunu Mayıs 2022'de gerçekleştirdik, şimdiden tüm 'ICAO Trainair Plus' üyelerinin faydalanabileceği birçok farklı eğitim geliştirme sürecini başlattık. ICAO'nun 'Global Training Steering-Küresel Eğitimi Yönlendirme Komitesi'ne seçildik. ICAO'nun hedeflerine destek olmak için 3 personelimizi de 2 yıllığına Montreal'de görevlendirdik. Bu programımızı genişletme ve sektöre örnek bir uygulama haline getirmeyi planlıyoruz. Bunlar bizim için son derece önemli çalışmalar. Amacımız havacılık eğitimi konusunda dünyada referans noktası olmak."
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