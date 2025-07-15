İstanbul Havalimanı\'nda 15 Temmuz Sergisi

İSTANBUL Havalimanı'nda açılan 'Zaferin adı Türkiye' adlı sergiye yerli ve yabancı yolcular ilgi gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca İstanbul Havalimanı'nda bir sergi açıldı. Sergide 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları anlatan fotoğraflar yer aldı. Askeri personel sergiyi gezen yolculara o güne dair bilgilendirmelerde bulundu. Sergiye yolcular büyük ilgi gösterdi.