İstanbul Havalimanı\'nda 2024 yılı Acil Durum Tatbikatı düzenlendi

Güncel

İstanbul Havalimanı'nda, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından her yıl yapılması istenen "2024 yılı Acil Durum Tatbikatı" düzenlendi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın koordinasyonunda yapılan tatbikata, Yangın Önleme ve Korunma Derneği (FPPA), Avrupa Yangından Korunma Dernekleri Konfederasyonu ve ICAO gözlemcileri katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği iniş esnasında kırıma uğrayarak yangın çıkan yolcu uçağına İGA Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ve ilk yardım ekipleri müdahale ederek uçak içindeki yolcuların tahliyesini gerçekleştirdi.

Tatbikat hakkında basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul Havalimanı ARFF Müdürü Mehmet Çalışkan, şunları kaydetti:

"Acil durum planı, ulusal ve uluslararası kurallar çerçevesinde her yıl her havalimanının yapmak zorunda olduğu bir tatbikatı sergiledik. Tatbikat havalimanın iç unsurlarıyla birlikte yer hizmetleri kuruluşları, emniyet güçleri, sağlık ve ARFF ekiplerinin ortak çalışmasıyla icra edildi. Başarılı bir tatbikattı. Senaryo olarak hareket kabiliyetini kaybetmiş, iniş anında sürüklenerek önce sağ kanadı üzerine sonra diğer tarafa yatıp sol tarafı tamamen alevlenen bir uçak senaryosunu tatbik ettik. Uçak içinde 3 ağır 11 yaralı yolcu senaryomuz dahilindeydi. Yaralılar, diğer yolcular ve uçak mürettebatı kurtarılarak ilk yardım ekipleriyle tahliye edildi. Söndürme ekipleri eş zamanlı olarak uçaktaki tüm yangını söndürerek görev yerlerine döndüler."