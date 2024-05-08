İstanbul Havalimanı\'nda Kargo Uçağının Gövde Üzerine İnişi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine iniş yapan kargo uçağının bulunduğu 16R pistinin saat 15.00'e kadar uçuşa kapatıldığını ifade etti.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından, İstanbul Havalimanı'nda iniş takımları arızalanan kargo uçağının gövde üzerine iniş yapmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paris'ten İstanbul Havalimanı'na sefer yapan Boeing-767 tipi kargo uçağının ön iniş takımlarının açılmaması sonucu piste iniş yaptığını anımsatan Uraloğlu, pilotun ön iniş takımının açılmadığına ilişkin bilgi vermesi üzerine kuleden hemen kendisiyle irtibata geçildiğini bildirdi.

Uraloğlu, havalimanı görevlilerinin, uçağın ön iniş takımının açılmadığını teyit etmesi üzerine, gerekli yangın söndürme, acil müdahale ve sağlık ekiplerinin hazır bulundurularak uçağın havalimanına inmesinin sağlandığını aktardı.

Görevlilerin başarılı yönlendirmeleriyle uçağın gövdesi üzerine sorunsuz iniş gerçekleştirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İki pilotun tahliyesinden sonra sağlık durumları kontrol edilmiş, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Olayın meydana geldiği İstanbul Havalimanı 16R pisti geçici olarak saat 15.00'e kadar uçuşa kapatılmıştır, sürece ilişkin gerekli teknik incelemelerimiz devam etmektedir. İvedi olarak olaya müdahale eden tüm ekiplerimizi kutluyor, herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."