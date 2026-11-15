İstanbul Havalimanı'nda konserve kutularına gizlenen 13 kilo 512 gram esrar bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Havalimanı'nda konserve kutularına gizlenen 13 kilo 512 gram esrar bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul Havalimanı\'nda konserve kutularına gizlenen 13 kilo 512 gram esrar bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul Havalimanı\'nda konserve kutularına gizlenen 13 kilo 512 gram esrar bulundu
Haber Videosu

İstanbul Havalimanı'na 14 Kasım'da Fas'ın Kazablanka kentinden gelen uçaktaki 2 şüphelinin valizlerinde 73 konserve kutusu ve 4 ayakkabı tabanına saklanmış 13 kilo 512 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında başlatılan tahkikat sürüyor.

İstanbul Havalimanı'nda valizlerdeki konserve kutuları ve ayakkabı tabanlarına gizlenmiş 13 kilo 512 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, ülkeye giriş yapan yolcuları takibe aldı.

Bu kapsamda, 14 Kasım'da Fas'ın Kazablanka kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen uçaktaki M.M. ve N.B.A. isimli iki kadın yolcu, şüphe üzerine durduruldu.

Zanlıların valizlerinde yapılan aramalarda, 73 konserve kutusuna gizlenmiş 12 kilo 226 gram ve 4 ayakkabının tabanına saklanmış 1 kilo 286 gram olmak üzere toplam 13 kilo 512 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
İstanbul HavalimanıCasablancaİstanbul3. SayfaGüncelFasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun’un sözlerine yanıt verdi Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun'un sözlerine yanıt verdi
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı 1 kadın ağır yaralandı Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı
Maça damga vuran kare Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı Maça damga vuran kare! Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi 1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın’dan miras açıklaması Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın'dan miras açıklaması
ABD’de uçuşlar neden durdu Stephen King’in yanıtı uzaylılar ABD'de uçuşlar neden durdu? Stephen King'in yanıtı uzaylılar
13:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler Polis harekete geçti
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti
13:06
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
13:04
Dirk Kuyt’a servet gibi tazminat İşte ödenen para
Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para
12:41
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi! Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
12:37
Zonguldak’ta tahliye edilen 2 katlı bina gürültüyle yerle bir oldu
Zonguldak'ta tahliye edilen 2 katlı bina gürültüyle yerle bir oldu
12:26
487 bin kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’ten bir an önce randevu alın
487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın
12:10
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
11:52
Arjantin’in borcu 532 milyar dolara çıkıyor: Milei’nin planı tutacak mı
Arjantin'in borcu 532 milyar dolara çıkıyor: Milei'nin planı tutacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 13:30:32. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda konserve kutularına gizlenen 13 kilo 512 gram esrar bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android