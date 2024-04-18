İstanbul Havalimanı, havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından düzenlenen "Dünya Havalimanları Ödülleri 2024"te dünyanın en iyi 10 havalimanından biri seçilirken, "Dünyanın En İyi Havalimanı Yemek Hizmetleri" ve " Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödüllerine de layık görüldü.
Havalimanı İşletmecisi, İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Skytrax 2024 Dünya Havalimanı Ödülleri'nde İGA İstanbul Havalimanı olarak zirvede olmaya devam ediyoruz. 'Dünyanın En İyi Havalimanı Yemek Hizmetleri, Güney Avrupa'nın En İyi Havalimanı' projelerimizle yatırımlar yaparak, sadece bugünün değil, yarının da dünyanın küresel buluşma merkezi olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu başarı yolculuğunda bizlere eşlik eden misafirlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Frankfurt'ta düzenlenen törende İGA adına ödülleri, Terminal Operasyonları Direktörü Fatih Mere ile Müşteri Deneyimi Müdürü Abdulkadir Demirtaş aldı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Havalimanı, Skytrax tarafından dünyanın en iyi 10 havalimanından biri seçildi - Son Dakika
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında, aranması bulunan 2 şahıs yakalandı. Ayrıca, alkollü araç kullanan 13 sürücüye toplamda 153 bin 710 lira ceza kesildi. Uygulama kapsamında yapılan trafik kontrollerinde ise 125 araç sorgulandı ve 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca, yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kesici ve delici alet ile tabancalara ait fişek ve 14 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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