İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı 4. Dönem Toplantısı Gerçekleştirildi

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İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı 4. Dönem Toplantısı, Fatih'teki Valiliğin ek hizmet binasında yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Nail Anlar, ekim ayı ve sonrasında tamamlanan projelerden bahsederek, "19 Aralık 2023'te Erhan Boysanoğlu İlkoluku, Süleyman Çetinsaya Ortaokulu ve Esenler Kantur Spor Salonu'ndan oluşan Tuna Eğitim Vadisi'nin açılışı Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleşti, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pisti ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 25 Aralık 2023 tarihinde hizmete açıldı." diye konuştu.

İstanbul'daki finansman kaynağının genel ve özel bütçe, mahalli idare, dış kredili ve kit bütçelerine dayanan 1419 projeye uygulandığını anlatan Anlar, bu projelerin toplam tutarının 714 milyar 246 milyon lira olduğunu kaydetti.

2023 yılının dördüncü döneminde nakdi gerçekleşme oranının yüzde 69 olduğunu kaydeden Anlar, "299 proje tamamlandı. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarımızın yürüttüğü proje çalışmalarını inceledik. 2023 yılında yürütülen 1362 projenin toplam tutarının 362 milyar 732 milyon lira, önceki yıllar harcaması 164 milyon 19 milyon lira ve yıl ödeneği 9 milyar 915 milyon lira oldu" ifadesini kullandı.

Vali Yardımcısı Anlar, şöyle konuştu:

"İlçe belediyeleri dışındaki diğer mahalli idariler tarafından yürütülen dış kredili yatırımları dahil 57 projenin toplam tutarı 351 milyar 513 milyon lira, önceki yıllar harcaması 65 milyar 725 milyon lira, yıl ödeneği 40 milyar 929 milyon lira, yıl harcaması ise 27 milyar 236 milyon lira olup nakdi gerçekleşme oranı yüzde 66 olarak gerçekleşmiştir. Yıl içerisindeki aidat ödeneği sektör dağılımına bakıldığında da ulaştırma, haberleştirme sektörünün yüzde 46,4 ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Eğitim yüzde 20,3, diğer kamu hizmetleri yüzde 19,3, enerji yüzde 7,1, sağlık yüzde 5,3, konut yüzde 1,1, tarım yüzde 0.12, madencilik yüzde 0,16, turizm sektörü ise yüzde 0,1 oranında ödenekten pay almıştır."

Yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının belediyedeki il yatırım takip sistemine girdikleri verilere göre değerlendirme yapan Anlar, "İstanbul risk azaltma planı kapsamında değerlendirilebilecek 178 proje bulunuyor. Projenin toplam tutarı 70 milyar 518 milyon lira. Önceki yıllar harcaması 10 milyar 641 milyon lira, yıl ödeneği 11 milyar 42 milyon lira ve yapılan harcama tutarı ise 9 milyar 828 milyon lira olup yüzde 89 oranında gerçekleşme sağlandı." şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Nail Anlar başkanlığındaki toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı bölge ve il kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.