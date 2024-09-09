2024-2025 Eğitim Yılı Töreni Taksim'de Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2024-2025 Eğitim Yılı Töreni Taksim'de Gerçekleşti

2024-2025 Eğitim Yılı Töreni Taksim\'de Gerçekleşti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının açılışı için Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenledi. Törene öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu minikler kategorisi Türkiye şampiyonu Bakırköy Murat Kölük İlkokulu öğrencilerinin sergilediği Trabzon yöresine ait halk oyunu gösterisi büyük beğeni topladı.

09.09.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının açılışı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Taksim Meydanı'ndaki törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Meydanda, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu minikler kategorisi Türkiye şampiyonu Bakırköy Murat Kölük İlkokulu öğrencilerinin sergilediği Trabzon yöresine ait halk oyunu gösterisi, töreni izleyenlerden beğeni topladı.

Öğrenci gruplarının gösterilerinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yentür ve beraberindeki protokol, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Anıtı, Cumhuriyet Anıtı, Etkinlik, Trabzon, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024-2025 Eğitim Yılı Töreni Taksim'de Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:17:11. #1.12#
SON DAKİKA: 2024-2025 Eğitim Yılı Töreni Taksim'de Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement