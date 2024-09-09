2024-2025 Eğitim Yılı Töreni Taksim\'de Gerçekleşti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının açılışı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.
Taksim Meydanı'ndaki törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Meydanda, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu minikler kategorisi Türkiye şampiyonu Bakırköy Murat Kölük İlkokulu öğrencilerinin sergilediği Trabzon yöresine ait halk oyunu gösterisi, töreni izleyenlerden beğeni topladı.
Öğrenci gruplarının gösterilerinin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yentür ve beraberindeki protokol, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.
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