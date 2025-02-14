İstanbul İtfaiyesi: İtfaiye Personeli Furkan Sayın, Tedavi Gördüğü Hastanede Şehit Olmuştur

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(ANKARA) - İstanbul İtfaiyesi, itfaiye personeli Furkan Sayın'ın yangına müdahale sırasında ağır yaralandığını ve tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

İstanbul İtfaiyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bağcılar İtfaiye Grubumuzda görev yapan personelimiz Furkan Sayın yangına müdahale sırasında ağır yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Furkan Sayın için taziye mesajı paylaştı. İmamoğlu, "İtfaiye personelimiz Furkan Sayın'a Allah'tan rahmet; ailesine, çalışma arkadaşlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.