İstanbul İtfaiyesi Temiz Hava Solunum Cihazı Test ve Bakım Merkezi Açıldı - Son Dakika
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İstanbul İtfaiyesi Temiz Hava Solunum Cihazı Test ve Bakım Merkezi Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan İstanbul İtfaiyesi Temiz Hava Solunum Cihazı Test ve Bakım Merkezi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Kağıthane'de açıldı. İmamoğlu, itfaiye teşkilatının önemine vurgu yaparak, merkezin itfaiye hizmetlerinin kalitesini artıracağını ve itfaiyecilerin güvenliğini sağlayacağını belirtti.

01.08.2024 14:17
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) "İstanbul İtfaiyesi Temiz Hava Solunum Cihazı Test ve Bakım Merkezi" açıldı.

Kağıthane'deki açılış programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesinin tarihinin 310 yıl geriye kadar gittiğini söyledi.

İnsan hayatının her koşulda çok önemli olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Hayat kurtaran itfaiye teşkilatımızın kendi hayatları da önemli. Onların yaşamlarının teminat altına alınması, iş güvenliği noktasında gereken bütün tedbirlerin en üst seviyede sağlanması en önemli mecburiyetimiz." dedi.

İmamoğlu, itfaiye teşkilatının sadece yangınlarda değil, afet anlarında da önemli görevler üstlendiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açılışını yaptığımız Temiz Hava Solunum Cihazı Test ve Bakım Merkezi sayesinde, itfaiye hizmetlerimizin kalitesi artacak, itfaiyecilerimiz, cihaz ve ekipmanlarının tüm testlerden geçtiğine emin olacak. Bunu bilmenin huzuruyla hizmetlerini sürdürecekler. Bu güvenle de can ve mal kurtarılmış olacak. Artık vatandaşlarımız oksijene en çok ihtiyaç duydukları anda, kendilerine ulaşan solunum cihazlarından emin olacak. Bu tür kazaların, bu tür aksiliklerin hiçbir hizmetimizde var olmasını asla ve asla istemeyiz. İtfaiyecilerimiz en zor şartlarda çalışıyor. Bu nedenle onlara en ileri teknolojilerle donatılmış cihazları ve ekipmanları sağlamak, bizim de boynumuzun borcudur."

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler tarafından kurdele kesilerek merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul İtfaiyesi Temiz Hava Solunum Cihazı Test ve Bakım Merkezi Açıldı - Son Dakika

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