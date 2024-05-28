İstanbul-İzmir Otoyolu'nda trafik kazası: Tır sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda trafik kazası: Tır sürücüsü yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu\'nda trafik kazası: Tır sürücüsü yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, İzmir istikametinde seyir halinde olan bir tır, aynı yönde ilerleyen bir kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

28.05.2024 09:08
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İstanbul- İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü yaralandı.

İzmir istikametinde seyir halinde olan Fikret Ö. idaresindeki 16 VZ 948 plakalı tır, Yalova'nın Altınova ilçesinde aynı yönde ilerleyen Şaban A'nın kullandığı 16 VV 344 plakalı kamyona arkasından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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