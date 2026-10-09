İstanbul Japan Week 2026, 8. kez kapılarını sanat ve sinemaya açtı

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Japonya Tanıtım Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "İstanbul Japan Week 2026", Japon kültürünü sanat ve sinema etkinlikleriyle İstanbullularla buluşturuyor.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Iwama Ryoji, etkinliğin Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'ndeki açılışında, İstanbul Japan Week'in bu yıl 8. kez düzenlendiğini belirterek, programın Japonya ile Türkiye arasındaki kültürel etkileşime katkı sunduğunu söyledi.

Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin kültürel etkinliklerle güçlendirilmesinin önemine işaret eden Iwama, "Dünya konjonktürü gün geçtikçe istikrarsızlaşıyor. Böyle bir ortamda, uluslararası toplumun barışı ve istikrarı için sadece devletler arası ilişkilerle sınırlı kalmayıp, insanlar arası etkileşim yoluyla karşılıklı anlayışın teşvik edilmesi daha da önem kazanmaktadır." dedi.

Iwama, Japonya ve Türkiye arasındaki dostluk bağlarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunan gençlerin desteklenmeye devam edileceğini belirterek, 5 Ekim'de Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin resmi olarak açıldığını hatırlattı.

"Daha çok Türk turistin ülkemizi ziyaret edip kendi Japonya'sını keşfetmesini umuyorum"

Iwama Ryoji, üniversitenin öğrencileri ile Japonca öğrenen gençlerin, Ertuğrul Fırkateyni ile başlayan ve bir asrı aşkın geçmişe sahip Türkiye-Japonya dostluğunun gelecek nesillere aktarılmasında köprü rolü üstlenmelerini beklediğini ifade ederek, iki ülke halkı arasındaki etkileşimin önemini anlattı.

Japonya'ya ziyaretlerin kolaylaştığına dikkati çeken Iwama, "Japonya artık çok daha yakındır. Japan Week 2026 vesilesiyle daha çok Türk turistin ülkemizi bizzat ziyaret edip kendi Japonya'sını keşfetmesini umuyorum." diye konuştu.

Sumie sanatçısı Aynur Küçükyalçın'ın sergisi açıldı

Şişli Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Ebru Alptekin de Türkiye ile Japonya arasındaki köklü dostluğun kültür ve sanat alanındaki buluşmalarla güçlenmesini değerli bulduklarını belirterek, Japon kültürünü yakından tanıma fırsatı sunan etkinliklerin iki ülke halkları arasındaki karşılıklı anlayışın ve dostluk bağlarının gelişmesine katkı sağlamasını temenni etti.

Sumie sanatçısı Aynur Küçükyalçın ise serginin hazırlanmasında büyük bir ekibin emeğinin bulunduğunu aktararak, ziyaretçilerin eserleri beğenmesini umduğunu dile getirdi.

Küçükyalçın, Japon sanatıyla ilgilenenlerin Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Japon Sanat Derneği tarafından düzenlenen halka açık etkinlikleri takip edebileceğini bildirdi.

Asano, Japon ve Batı müziğinden eserler seslendirdi

Japan Week'in açılış programında piyanist Maya Asano'nun "Japonya'dan Mektuplar" başlıklı resitali de gerçekleştirildi.

Asano, resitalde Kozaburo Hirai'nin "Sakura Sakura Fantasy", Tamezo Narita'nın "Hamabe no Uta", Kosaku Yamada'nın "Akatombo", Showka'nın "Akatombo Jazz" düzenlemesi ve Rentaro Taki'nin "Kojo no Tsuki" eserlerinin yanı sıra Claude Debussy'nin "Clair de lune", Wolfgang Amadeus Mozart'ın "12 Variations on", "Ah, vous dirai-je, Maman", K.265" ve Frederic Chopin'in "Scherzo No. 2 in B-Flat Minor, Op.31" eserlerini seslendirdi.

Piyanist, konserde ayrıca Türk besteci Fazıl Say'ın "İstanbul'da Bir Kış Sabahı, Op.51C" ve "Kumru Ballad" eserlerine yer verdi.

İstanbul Japan Week 2026 kapsamında 8-18 Ekim'de Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nin sergi alanında Aynur Küçükyalçın'ın "Sumi-No-Kokoro (Mürekkebin Ruhu)" sergisi ziyaret edilebilecek.

Beyoğlu Sineması'nda 9-11 Ekim'de 21. İstanbul Japon Filmleri Festivali düzenlenecek.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde 10 Ekim'de Japonya Hükümeti Eğitim Bursu (MEXT) Semineri ile "Sumi-No-Kokoro (Mürekkebin Ruhu)" başlıklı sumie semineri gerçekleştirilecek.