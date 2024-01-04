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İstanbul Kadıköy'de Öğrenci Servisi Kaçırıldı - Son Dakika
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İstanbul Kadıköy'de Öğrenci Servisi Kaçırıldı

Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde bir siteden öğrenci alan servis, yaya bir kişi tarafından kaçırıldı. Servis Pendik'te bulunurken, içindeki öğrenciler bir süre sonra serbest bırakıldı. Kaçan şüpheli ise aranıyor.

İstanbul Kadıköy\'de Öğrenci Servisi Kaçırıldı
04.01.2024 - 15:37,
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Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL KADIKÖY Zühtüpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir siteden öğrenci alan ve içinde yaklaşık 10 öğrencinin olduğu servis, yaya gelen bir kişi tarafından kaçırıldı. Servisin kaçırılışı güvenlik kamerasına yansırken, servis Pendik'te bulundu. Servisteki öğrencilerin ise şüpheli tarafından bir süre sonra servisten indirildiği öğrenildi. Servisi kaçıran şüpheli ise aranıyor.

Kaynak: DHA
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