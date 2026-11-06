İstanbul Kağıthane\'de arşiv sempozyumu başladı, 23 ülkeden katılım, 128 bildiri var

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Arşiv ve Arşivcilik Sempozyumu" İstanbul'da başladı.

"Arşivcilikte Yeni Yaklaşımlar ve Sürdürülebilirlik" temasıyla Kağıthane'deki Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Muhammet Ahmet Tokdemir, sempozyumda 128 bildiri sunulacağını ve 23 ülkeden temsilcilerin sunum yapacağını söyledi.

Sempozyumun çok yönlü bir içeriğe sahip olduğuna dikkati çeken Tokdemir, arşivcilik, bilgi yönetimi ve tarih araştırmaları gibi farklı alanların ele alınacağını ifade etti.

Bölgede yaklaşık 15 gün önce meydana gelen su taşkınını hatırlatan Tokdemir, şunları kaydetti:

"Arşiv camiası, tarih camiası, 'Arşivde herhangi bir şey oldu mu?' diye merak ettiler. Geldiniz, kendi gözlerinizle gördünüz, arşivimizde herhangi bir sorun yok. Açılışına da bizzat katılmak suretiyle bütün süreçlerine destek veren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, sizlerin huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Burada Osmanlı bakiyesinin, kültürel hafızamızın çok önemli bir unsuru olan Osmanlı dönemi evrakı, korunaklı bir şekilde, uluslararası standartlara uygun olarak depolarımızda bulunmaktadır. Biz de arşivciler olarak tarih araştırmacılarına, sadece ülkemizdeki değil, dünyadaki tarih araştırmacılarına da şeffaf bir şekilde hizmet vermeye çalışmaktayız."

Teknolojilerdeki değişim ve dönüşümün birçok alanda insanları etkilediğini anlatan Tokdemir, "Teknolojideki değişim arşivi de etkiliyor. Birçok mesleği etkilediği gibi geleneksel arşivcilikteki yaklaşımlar, geleneksel arşivcilikteki standartlar ve alanlar da artık mecburen değişiyor. Bu arada üretilen 10 belge yerine artık süreç odaklı, işlenmiş, birbirine bağlı veriler üzerine çalışmak zorundasınız. Fiziksel kayıtların yerine, bu kayıtlar belge olabilir, fotoğraf olabilir veya video kaset gibi fiziksel materyaller olabilir, artık bunların yerine çok farklı datalar geliyor." diye konuştu.

Tokdemir, bu nedenle kullanılan kavramların değiştiğini vurgulayarak, "Birbirleriyle konuşan sistemler ve veri tabanları, arşivcilikteki hikayeyi tamamen değiştiriyor. İşlem görmüş 10 belge yerine artık baştan birbirleriyle konuşan otomasyon sistemleri üzerinden gelen, bütün bağlamı ve süreciyle kendi içinde bir bilgi sistemi diyebileceğimiz yapıyla arşivciliği devam ettirmiş olacağız. Böyle bir yapı aslında arşivin bazı işlerini kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı.

Sempozyumun uluslararası alanda büyük önem taşıdığını kaydeden Tokdemir, "Burada yapılacak bir kısım sunumlar bizim de önümüzü aydınlatacak. Farklı ülkelerin tecrübeleri ve uygulamaları belki bize yeni kapılar açmış olacak. Burada oluşacak sinerjiyle geleceğe daha da umutla bakacağız. Umuyoruz ki hepimiz faydalanacağız ve bu, hem arşiv için hem de bireysel olarak kendimiz için daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal'ın moderatörlüğünde, İstanbul Medipol Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet İpşirli ile Piri Reis Üniversitesinden Prof. Dr. İdris Bostan'ın panelist olarak katıldığı "Türkiye'de Arşiv Tecrübeleri" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Sempozyumda Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Cezayir, Çin, Hollanda, İngiltere, İtalya, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Karadağ, Kuzey Makedonya, Libya, Moritanya, Malta, Malezya, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Singapur, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün'den katılımcılar bir araya geldi.

Uluslararası 3 sergi ziyaretçiyle buluşuyor

Sempozyum kapsamında, uluslararası nitelikte hazırlanan 3 sergi de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesindeki belgelerin yer aldığı "Ülkeler Sergisi" bugün ziyarete açılırken, Çin'in Şanghay Belediyesi tarafından hazırlanan "Dostluk Köprüsü: Doğu ve Batı Medeniyetleri Arasındaki Etkileşim Perspektifinden Şanghay ve İstanbul Sergisi" ise 7 Kasım'da Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde ziyarete açılacak.

Türkiye ve İtalya işbirliğinde hazırlanan "Billur Hafıza: Arşivden Objeye İtalyan ve Türk Cam Mirası" sergisi de 8 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçilerle buluşacak.

Üç gün sürecek sempozyumda, eş zamanlı olarak 5 salonda gerçekleştirilecek 7 oturumda, 32 başlık altında toplam 128 bildiri sunulacak.

Program kapsamında ayrıca paneller ve tarih eğitimi atölyesi düzenlenecek.