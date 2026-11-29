(İSTANBUL) - DİSK'e bağlı sendikaların çağrısıyla İstanbul Kartal'da düzenlenen "Yoksulluğa, yolsuzluğa ve emperyalist savaşa karşı adalet, ekmek ve özgürlük" mitingi için, çok sayıda sendika, meslek örgütü, emekli derneği temsilcisi alanda toplanmaya başladı.

İstanbul Kartal Meydanı'nda yapılacak miting, DİSK'e bağlı sendikaların çağrısına imza veren 130'dan fazla emek ve meslek örgütü, emekli sendikası ve derneği, kadın ve gençlik örgütü ile siyasi parti temsilcileri, yazarlar ve sanatçıların katılımıyla saat 13.00'te başlayacak. Alana girmek isteyenler için Kartal ve Başak Marmaray duraklarından alan çıkan yollara arama noktaları oluşturuldu.

Yoğun yağmura rağmen iki koldan alana yapılacak yürüyüş için Kartal Marmaray Durağı'nda Birleşik Metal-İş'in yanında Türk-İş'e bağlı sendikalar ve Gebze Sendikalar Birliği toplanırken, Başak Marmaray Durağı'nda ise DİSK'e bağlı diğer sendikalar, KESK, meslek odaları, emekli ve kadın örgütleri kortejlerini kurdu.

YENİ Parti, DEM Parti, TİP, EMEP, Sol Parti ve TKP'nin de desteklediği miting için binlerce kişi, yağmur ve fırtınaya rağmen elllerinde pankart ve bayraklarla yürüyüş kolu oluşturuyor. Katılımcıların miting alanına gelişleri devam ediyor.