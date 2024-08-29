İstanbul Küçükçekmece\'de Metrobüs Kazası: Yaralı Sayısı 35\'e Yükseldi

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İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu yaralananların sayısı 35'e yükseldi.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kaza sonrasında, olay yerindeki incelemeler ve çalışmalar sürüyor.

Kazada yaralı sayısı 35'e yükselirken, yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Metrobüslerin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasından bir süre sonra seferler her iki yönde de yeniden başladı.

Belediye ekiplerinin olay yerindeki temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Bu arada, iki metrobüsün karıştığı kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün, karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak sağ şeritteki bariyerlere çarparak durabildiği görülüyor.