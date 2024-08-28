İstanbul Küçükçekmece'de Sokakta Gasp Girişimi

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İstanbul Küçükçekmece'de, sokakta yürüyen kişiyi darbedip gasbetmeye çalışan 2 zanlıdan biri gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Ağustos'ta Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir sokakta yaşanan ve bazı medya organlarında yayınlanan gasp iddiasına ilişkin çalışma yapıldı.

Görüntüleri inceleyen ekiplerce, omuzunda çanta bulunan bir kişiyi, sokakta yürüdüğü sırada arkadan yanaşan iki kişinin darbedip gasbetmeye çalıştığı anlaşıldı. Ekipler tarafından kimliği belirlenen 2 şüpheliden B.K. (23) gözaltına alındı.

Olayın küfürleşme sebebiyle yaşandığını beyan eden zanlının, "hırsızlık, uyuşturucu kullanımı, yağma" gibi suçlardan kaydının olduğu belirlendi.

Şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.