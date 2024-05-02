İstanbul Kültür Envanteri'nde İstanbul Tiyatro Sahneleri Yayınlandı - Son Dakika
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İstanbul Kültür Envanteri'nde İstanbul Tiyatro Sahneleri Yayınlandı

İstanbul Kültür Envanteri\'nde İstanbul Tiyatro Sahneleri Yayınlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan İstanbul Kültür Envanteri çalışmalarının ilki olan İstanbul Tiyatro Sahneleri haritası yayınlandı. Çalışma, şehirdeki tiyatro sahnelerinin görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor. Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları, özel tiyatrolar ve İBB Kültür Merkezi sahnelerini içeren haritaya 'kultursanat.istanbul' adresinden ulaşılabilecek. İlerleyen süreçte, tiyatro sahnelerinin görünürlüğünü artırmak için dijitalleşme ve diğer çalışmalar planlanıyor.

02.05.2024 15:10
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan İstanbul Kültür Envanteri çalışmalarının ilki yayınlandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Tiyatro Sahneleri başlıklı çalışma kapsamında, İstanbul'daki tiyatro sahnelerinin haritası oluşturuldu.

Çalışma, şehirdeki tiyatro sahnelerinin görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artırmak için hayata geçirildi.

Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları, özel tiyatrolar ve İBB Kültür Merkezi sahnelerini içeren haritaya "kultursanat.istanbul" adresinden ulaşılabilecek.

Çalışmanın ilerleyen sürecinde, tiyatro sahnelerinin görünürlüğünü artırmak için başta haritanın dijitalleşmesi olmak üzere pek çok çalışma planlanıyor.

Tiyatro sahnelerinin envantere eklenmesi için de "https://forms.ibb.gov.tr/kultur/istanbul-tiyatro-envanteri/" linkindeki form doldurulabilir.

Soru ve öneriler için ise "kulturenvanteri@ibb.gov.tr" mail adresi üzerinden İBB Kültür ile iletişime geçilebilir.

Kaynak: AA

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