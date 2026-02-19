İstanbul Liseleri Ramazan İçin Süsleniyor

İstanbul'daki liseler, ramazan dolayısıyla "Ramazanın Işıkları İstanbul'da Liseleri Aydınlatıyor" sloganıyla düzenlenen program kapsamında süslendi.

İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği işbirliğinde, Ziraat Katılım ve Albayrak Medya sponsorluğunda "Ramazanın Işıkları İstanbul'da Liseleri Aydınlatıyor" sloganıyla ay boyunca İstanbul'daki liselerde düzenlenecek çeşitli organizasyonlar ve etkinliklerin açılış programı, Fatih'teki Neslişah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, ramazan, bayram, teravih ve cami kültürü gibi yaşantıların çocukların hafızasında kalıcı izler bıraktığını belirterek, çocukluk dönemlerinin yıllar sonra geriye dönüp bakıldığında güzel hatıralarla anılacak özel anlar olduğunu söyledi.

Ramazanın barış, kardeşlik, paylaşma, vakfetme ve fedakarlık mesajının yaşayarak, görerek ve yaşatarak çocuklara gösterilmesinin herkesin boynunun borcu olduğunu dile getiren Gül, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin normalleşmesiyle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde herkesin inandığı gibi yaşamasının önündeki engellerin kalkmasıyla bu tür etkinliklerin daha çok olduğunu yaşayarak görüyoruz. Bunun için de belediyelerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın, hemşerilerimizin ramazana bu anlamda hazırlıklı girmesiyle ilgili bir tavsiye niteliğinde yazı yazdık. Bununla paralel olarak Milli Eğitim Bakanımızın öncülüğünde ve talimatıyla okullarımızda bugün çalışmalara başlandı."

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, ramazan coşkusunun altında birleştiricilik olduğunu kaydederek, "Oruç bedeni ve ruhu terbiye etmektir, 'hayır' diyebilmektir. Eğitimin de temel amacı aslında bir irade terbiyesidir. Bunu bununla bütünleştirmek ve birleştirmek lazım. Türk milli eğitim sisteminin temel amacı öğrenciyi, bilim, manevi, insani, ahlaki ve vicdani değerlerle donatıp akademik yetkinliklere ulaştırmaktır. Bugün dünyanın tam da buna ihtiyacı vardır." değerlendirmesini yaptı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında ramazan coşkusunun yaşandığını anlatarak, "Burada İstanbul'daki bütün okullarda ramazan süslemeleriyle alakalı bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz. Çok değerli paydaşlarımız var. Onların destekleriyle katkılarıyla bugün İstanbul'un tamamındaki okullarımıza ramazan neşesi, heyecanı ulaşmış olacak." ifadelerini kullandı.

Programa, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü de katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda ramazan ayı süresince okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla gerçekleştirilecek etkinliklerle öğrencilerin ramazan atmosferini yaşamaları ve değerler eğitiminin desteklenmesi amaçlanıyor.