İstanbul Medipol Üniversitesi Öğrencileri Gazze Saldırısını Protesto Etti

Güncel

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, yerlerinden edilen sivillerin bulunduğu kampa İsrail ordusunun düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Üniversitenin Güney Kampüs'ünde bir araya gelen öğrenciler, "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı dövizler taşıyıp, "Kampüsten Gazze'ye direnişe bin selam", "Hamas'a selam direnişe devam", "Filistin'e özgürlük direnişle gelecek" sloganları attı.

Grup adına basın bildirisini okuyan Hukuk Fakültesi öğrencisi Hamza Karslı, 8 aydır artarak devam eden İsrail'in zulmünü kınamak için üniversitelerde, kampüslerde, dersliklerde, meydanlarda ve ulaşılabilen her yerde harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

İnsanlığın zulme karşı bir arada olduğunu vurgulayan Karslı, şunları kaydetti:

"Eylemden ne olur demeksizin, her gün ve her saat Filistin için ribatta olan insanlık, devletleri mutlaka harekete geçirecektir. Bunun örneği, İrlanda, İspanya ve Norveç'in Filistin'i özgür bir devlet olarak tanımasıydı. Bundan sonra ne olacak biliyor musunuz, biz inanıyoruz ki bu eylemlerimiz çığ gibi bütün meclisleri saracak ve bütün devletler Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıyacak. Ancak bu bir son değil, aksine yeni bir dünyanın başlangıcıdır. Biz yine inanıyoruz ki bundan bir sonraki gerçek, başkenti Doğu Kudüs değil, bizatihi Kudüs'ün kendisi olan ve içerisinde herkesin barış içinde yaşadığı Filistin devletidir."

Öğrenciler, Filistinliler için yapılan duanın ardından eylemi sonlandırdı.