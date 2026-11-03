İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 83 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 65 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 83 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çeşitli türlerde uyuşturucu madde, 65 uyuşturucu hap, 43 uyuşturucu içerikli peçete, 2 ruhsatsız av tüfeği ve suç unsuru malzemeler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarının tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında bu sabah İstanbul merkez olmak üzere Kayseri ve Giresun'da belirlenen 65 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 123,5 gram AM-2201, 122,94 gram eroin, 83,44 gram metamfetamin, 38,6 gram sentetik kannabinoid, 26,8 gram esrar, 21 gram skunk, 63 adet sentetik ecza ve 2 adet ecstasy ele geçirildi. Ayrıca 43 adet uyuşturucu madde içerikli peçete, 2 hassas terazi ve 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

'TEDARİK ZİNCİRİNİN HER HALKASINI KIRIP ATACAK OPERASYONLAR DÜZENLİYORUZ'

Operasyonların aralıksız devam ettiğini belirten İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar; tedarik zincirinin her halkasını kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz" dedi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.