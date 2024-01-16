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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul, Kocaeli, Hatay ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 18 şüpheli yakalandı
16.01.2024 - 09:10,  Güncelleme: 09:12
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İSTANBUL merkezli 4 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 18 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Aralarında terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde emniyet mahrem imamları-ev imamları, lise mesulü, büyük bölge muhasebecisi görevi aldıklarına dair beyanlar olan, alınan HTS verilerinde 2016 yılına kadar sorumlu düzeyde olan şüphelilerle irtibatları devam ettiğine dair tespitler bulunan toplamda 18 şüpheli belirlendi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli Kocaeli, Hatay ve Şanlıurfa'da operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

Kaynak: DHA
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