İstanbul merkezli operasyonda 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul merkezli operasyonda 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

İstanbul merkezli operasyonda 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgütün askeri yapılanmasında faaliyet gösteren şüphelilerin ankesörlü hatlardan arandığı ve mülakat sınavlarında kodlama yaparak öncelik sağladığı belirlendi. Bu kapsamda 10 eski askeri personel ve 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve operasyonlar sonucunda 10 şüpheli yakalandı.

27.02.2024 11:32  Güncelleme: 11:53
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İstanbul merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün askeri yapılanmasında faaliyet gösteren bazı şüphelilerin ankesörlü hatlardan periyodik ve ardışık arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca askeri okullara girişteki mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yaparak örgüt mensuplarına öncelik sağladıkları belirlendi.

Savcılık bu kapsamda, 10 eski askeri personel ile askeri mahrem yapılanmada "mahrem imam" olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul ve Ankara'da düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul merkezli operasyonda 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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