İstanbul Modern, 23 Nisan\'da Çocuk Şenliği Düzenliyor

Çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuk şenliğine ev sahipliği yapacak.
Müzeden yapılan açıklamaya göre, çocukları sanatla buluşturmayı amaçlayan "Müzede Oyun" adlı şenlik, üç gün sürecek. Programda gün boyu farklı etkinliklerle çocuklar, aileleriyle müzenin farklı mekanlarında sanat aktiviteleri gerçekleştirebilecek.
United Colors of Benetton desteğiyle gerçekleştirilecek şenlik, 20-23 Nisan arasında düzenlenecek. Programa 2–10 yaş arası çocuklu aileler ücretsiz kayıt yaptırabilecek.
Şenlik, sergi turlarını, "Renk Atölyesi" adlı sanat uygulamasını, "Masallarda Sanat" başlıklı drama etkinliklerini ve ebeveynler için "Yaratıcılık Seminerleri"ni kapsıyor.
Program süresince aileler, müzede Sanat Alanı'nda kolaj tekniği ile portre çalışmaları üretebilecek. Tamamlanan portreler, etkinlik için ayrılan özel alanda sergilenecek.
Sergi turları ve atölyeler
Yarım kalmış bir masal ile başlayan programın sergi turlarında, ait oldukları resimlerden çıkıp sergideki yerlerini kaybetmiş kahramanların maceraları anlatılıyor. Kendilerine verilen harita ve bulmacalar aracılığıyla resimlerini arayan masal kahramanlarına yardım eden çocuklar, masalın mutlu sonla bitmesini sağlıyor.
Doğal malzemelerle renk üretimine odaklanan ve çocukları renkli hayaller kurmaya davet eden Renk Atölyesi'nde de böğürtlen, kahve, zerdeçal ve kına gibi malzemelerden elde edilen renkler resimlere dönüşecek.
Oyuncularla kitap okuma etkinliği
Çocuk şenliği kapsamında yürütülecek etkinliklerde, çocuklar ve aileleri İstanbul Modern Kütüphanesi'nde üretimleriyle ilham veren oyuncularla buluşuyor.
Akasya Asıltürkmen ile 20 Nisan Cumartesi ve Aslı Tandoğan ile 21 Nisan Pazar günü düzenlenecek program, müzenin "Fahrelnissa Zeid" ve "Müzede Ne Var?" kitaplarının okunmasını ve canlandırma oyunlarını içeriyor. Okuma ve drama etkinliklerinin gerçekleştirileceği etkinliğe 4–6 yaş çocuklar ebeveynleri ile katılabilecek.
İstanbul Modern, şenlik süresince ebeveynlere üç oturumluk bir seminer dizisi de sunuyor. Uzman konuşmacıların yönetiminde yaratıcılığın çocuk gelişimindeki önemine odaklanan program, yol haritası çıkarabilmeleri için anne babalara katkı sunmayı amaçlıyor.
Müzisyen Asena Akan, eğitimci-yazar Müjdat Ataman ve koreograf-çağdaş dans sanatçısı Tuğçe Ulugün Tuna, ebeveynlerle yaratıcılık seminerlerinde buluşuyor.
Kayıt ve detaylı bilgi "www.istanbulmodern.org" adresinden edinilebilir.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Modern, 23 Nisan'da Çocuk Şenliği Düzenliyor - Son Dakika
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