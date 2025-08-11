İstanbul Modern'de Yeni Danışma Kurulları

İstanbul Modern, sanat alanındaki danışma kurullarını dünya çapında uzmanların katılımıyla yeniden yapılandırdı.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Modern'in koleksiyon politikalarını geliştirmek amacıyla yeni bir danışma kurulu oluşturuldu.

Müzenin küresel program ve stratejilerine yön veren Uluslararası Danışma Kurulu, farklı coğrafyalardan yeni üyelerin katılımıyla güçlendirildi. Bu yıl İstanbul Bienali'nin açılışıyla eş zamanlı toplanacak kurulda, ilk kez Asya'dan sanat kurumu ve müze yöneticileri de yer alacak.

Yeniden yapılandırılan kurulda, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Sharjah Sanat Vakfı Başkanı ve Sharjah Bienali Direktörü Hoor Al-Qasimi, M+ Hong Kong Müze Direktörü ve Uluslararası Modern Sanat Müzeleri ve Koleksiyonları Komitesi (CIMAM) Başkanı Suhanya Raffel, Paris'teki Centre Pompidou'nun Başkanı Laurent Le Bon, New York'taki MoMA'nın Direktörü Glenn D. Lowry ve Londra'daki Frieze Masters'ın yaratıcı danışmanı, geçmişte Tate Modern ve Metropolitan Müzesi gibi kurumların güncel sanat programlarına yön veren Sheena Wagstaff yer alıyor.

Fotoğraf Danışma Kurulunda yenilenme

İstanbul Modern'in fotoğraf galerisi ve lens temelli sanatlar alanındaki çalışmalarını desteklemek üzere Fotoğraf Danışma Kurulu yenilendi.

Kurul, farklı coğrafyalardan fotoğraf küratörleri ve editörlerini bir araya getiriyor. Yeni üyeler arasında Geniş Açı Proje Ofisi (GAPO) kurucuları Refik Akyüz ve Serdar Darendeliler, fotoğrafçı, yazar ve öğretim görevlisi Orhan Cem Çetin, Paris merkezli fotoğraf, film ve yeni medya sanatlarına odaklanan LE BAL'ın kurucu eş direktörü Diane Dufour ve MoMA'da The Peter Schub Fotoğraf Küratörü olarak görev yapan Afrika sanatı fotoğrafı uzmanı Dr. Oluremi C. Onabanjo bulunuyor.

İstanbul Modern'in koleksiyon oluşturma ve sergileme politikalarını güçlendirmek amacıyla yeni bir Koleksiyon Danışma Kurulu da oluşturuldu.

Müzenin Artistik Direktörü Çelenk Bafra yönetiminde bir araya gelerek çalışmalara başlayan kurulun bağımsız üyeleri arasında sanat tarihçisi ve akademisyen Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu ile Londra'dan bağımsız küratör ve yazar Fatoş Üstek yer alıyor.

Kurulun, İstanbul Modern'in bağımsız uzmanlar ve müze küratörlerinin katkısıyla koleksiyon sergileri, yapıt edinimleri ve koleksiyon ile ilgili araştırmalarına destek vermek üzere yılda en az iki kez toplanması ve dört yılda bir yenilenmesi planlanıyor.