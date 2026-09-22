İstanbul Modern Sinema, 'Muson Hayalleri' ile 11 Güneydoğu Asya filmi sunacak - Son Dakika
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İstanbul Modern Sinema, 'Muson Hayalleri' ile 11 Güneydoğu Asya filmi sunacak

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İstanbul Modern Sinema yeni sezonunu, 24 Eylül-4 Ekim'de gösterilecek 'Muson Hayalleri' programıyla açıyor. Filipinler, Malezya, Tayland ve Kamboçya'dan 11 film, bölgenin toplumsal dönüşümlerini, siyasal gerilimlerini ve değişen kimliklerini perdeye taşıyacak.

İstanbul Modern Sinema, yeni sezonunu çağdaş Güneydoğu Asya sinemasına odaklanan kapsamlı bir seçkiyle açıyor.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül-4 Ekim arasında izleyiciyle buluşacak olan "Muson Hayalleri" adlı program, Filipinler İstanbul Başkonsolosluğu, Tayland Ankara Büyükelçiliği ve Malezya İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Filipinler, Malezya, Tayland ve Kamboçya'dan 2020'lerin dikkat çeken 11 filmini bir araya getiren seçki, bölgenin toplumsal dönüşümlerini, siyasal gerilimlerini ve değişen kimliklerini perdeye taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, ilk kez doğrudan Güneydoğu Asya sinemasına odaklanan bir seçki hazırladıklarını belirterek, hızla dönüşen metropollerden doğayla kurulan ilişkilere ve kişisel hafızalara uzanan bu filmlerin bölgeden yeni hikayeler ve özgün sinema dilleriyle karşılaşma imkanı sunduğunu ifade etti.

Program, dünya festivallerinde ses getiren usta isimlerin yeni yapımlarıyla genç yönetmenlerin ilk uzun metrajlarını aynı çatı altında buluşturuyor.

Seçkide Kamboçya sinemasından iki çarpıcı örnek öne çıkıyor. "Kayıp Resim" ile Oscar'a aday gösterilen usta yönetmen Rithy Panh, "Ormanın Meyveleriyiz" filminde kamerasını yerli Bunong halkına çevirerek küreselleşme ve iklim krizi karşısında kaybolan kadim değerleri belgeliyor.

Kamboçya'dan bir diğer yapım olan ve dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapan Polen Ly imzalı "İnsan Olmak" ise yıkılmak üzere olan bir sinema salonunun koruyucu ruhu üzerinden ülkenin travmatik geçmişine şiirsel bir ağıt yakıyor.

Tayland sineması, seçkide hem kara mizah hem de toplumsal gözlemler içeren güçlü yapımlarla temsil ediliyor. Cannes'ın "Yönetmenlerin On Beş Günü" bölümünde prömiyerini yapan ve ülkenin Oscar adayı olarak gösterilen Sompot Chidgasornpongse imzalı "Cennete 9 Tapınak", hasta annelerinin ömrünü uzatmak için yola çıkan bir ailenin kuşaklararası inanç çatışmasını ele alıyor.

Bölgenin tanınmış yönetmenlerinden Pen-Ek Ratanaruang, görüntü yönetmeni Christopher Doyle ile yeniden buluştuğu "Son Yemek" filminde mutfak üzerinden şekillenen bir intikam hikayesini perdeye aktarırken Nawapol Thamrongrattanarit'in yönettiği "İnsan Kaynağı" ise Bangkok'ta çalışan hamile bir kurumsal çalışanın gözünden güvencesiz iş dünyasının görünmez şiddetini sorguluyor.

Filipinler ve Malezya yapımları da kimlik, inanç ve sınıf meselelerine odaklanıyor. Berlinale'den ödülle dönen Antoinette Jadaone imzalı "Sunshine", olimpiyat hayali kurarken hamile olduğunu öğrenen genç bir jimnastikçinin dramını büyülü gerçekçilikle işliyor.

Dominic Bekaert'in çektiği "Ufak Bir İş", güç ilişkilerini karanlık bir yolculuğa sığdırırken, Richard Jeroui Salvadico ve Arlie Swett Sumagaysay yapımı tamamı yerli halktan oluşan kadrosuyla dikkat çeken "Tumandok" ata topraklarını korumaya çalışan bir topluluğun mücadelesini aktarıyor.

Kenneth de la Cruz'un folklorik büyüme öyküsü "Altın Geyik" ise ada söylencelerini masalsı bir dille buluşturuyor. Malezya cephesinde ise Kek Huat Lau'nun absürt kara mizahı "Dalgalar Taşır Bizi", bir cenaze üzerinden bürokrasi ve din çatışmasını irdelerken Megat Sharizal imzalı "Ramlee'yi Bulmak", 1970'lerin retro atmosferinde geçen hüzünlü ve nostaljik bir taklitçi hikayesini izleyiciye sunuyor.

Programdaki tüm gösterimler Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak takip edilebilecek.

Kaynak: AA
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