İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı, Ramazan Bayramı\'nda yardıma muhtaç çocuklara giyim kartı dağıttı

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İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesince Ramazan Bayramı dolayısıyla yardıma muhtaç çocuklara ve gençlere giyim kartı dağıtımı yapıldı.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde düzenlenen programda, çocukların ve gençlerin ramazan ayını tebrik etti.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Arpaguş, sonrasında Ramazan Bayramı dolayısıyla hediye olarak hazırlanan giyim kartlarını dağıttı.

Programda konuşan Arpaguş, başta deprem bölgesi olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yardımların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Ramazanın rahmet ve mağfiret ortamında, tüm Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya çalıştıklarını belirten Arpaguş, "Bağışçılarımızın katkıları ve vakfımızın imkanlarıyla oluşturduğumuz bütçeyle ihtiyaç sahibi insanlarımıza yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız deprem bölgesinden başlayarak Türkiye'nin her yerinde devam eden iyilik hareketidir." dedi.

Arpaguş, Ramazan Bayramı için özel bir yardım kampanyası başlattıklarını dile getirerek, "Bayramlık hediye kartları vererek, çocukların, gençlerin bayram sevincine katkı sağlamak amacıyla buradayız. Ramazan boyunca İstanbul'un tüm camilerinde teravihler, mukabeleler, Kur'an-ı Kerim'le dolu bir rahmet iklimiyle dolu dolu yaşamaya, toplumun tüm katmanlarını bu sevincin içine çekmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadir Gecesi'nde Kadir Alayı düzenlenecek

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Kadir Gecesi için özel bir program düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kadir Gecesi inşallah Ayasofya Camisi'nde bir Kadir Alayı tertip ediyoruz. Topkapı Sarayı'ndan çıkarak Ayasofya'ya kadar Osmanlı geleneği olarak, padişahın camiye gidişini temsil eden alayı gençlerimizle gönüllülerimizle canlı tutmak için kortejle yürüyeceğiz. İkramlarımız olacak ve sonra Ayasofya Camisi'nde teravih kılınacak. O geceyi ihya etmeye çalışacağız."