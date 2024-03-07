İstanbul Opera Derneği, Suna Korad adına ikinci kez şan yarışması düzenliyor

İstanbul Opera Derneği tarafından genç opera sanatçıların kariyerlerine destek olmak amacıyla Devlet Sanatçısı Suna Korad adına bu yıl ikinci kez şan yarışması düzenleniyor.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, "II. Ulusal Suna Korad Şan Yarışması", 12- 14 Mart arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek.
Yarışmanın birinci elemesi 12 Mart'ta, yarı finali 13 Mart'ta, final konseri ise 14 Mart saat 20.00'de halka açık bir biçimde yapılacak.
Onursal Başkanlığını Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün üstlendiği jüride, İstanbul Opera Derneği Başkanı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Opera Ana Sanat Dalı Başkanı Doç.Dr.Tülay Uyar Hatip, Atarük Kültür Merkezi Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Baş Rejisörü Caner Akın, Cemal Reşit Rey Konser Salonu sanat yönetmeni Murat Cem Orhan, İDOB sanat danışmanı Otilia Radulescu İpek, İDOB Orkestra ve koro şefi Paolo Villa işe İDOB besteci ve orkestra şefi Serdar Yalçın yer alıyor.
Finalin ardından yapılacak ödül töreninde birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 bin 500 ve "Suna Korad Özel Ödülü"ne de 5 bin lira verilecek.
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