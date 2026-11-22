Pendik'te, 9 katlı binada oturan 16 kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Esenler Mahallesi Sedir Sokak'ta bulunan 9 katlı bir binada oturanlara yönelik doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle ihbar yapıldı.

Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Binada yapılan ilk incelemenin ardından 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye giden 12 kişiyle tedavi altına alınanların sayısı 16'ya yükseldi.

Ekipler binayı tahliye ederek giriş çıkışlara kapattı. Burada kalan aileler binanın bahçesine çıktı.

İGDAŞ ekipleri binadaki sayaçları sökerek binada karbonmonoksit ölçümü yaptı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.