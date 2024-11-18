İstanbul Photo Awards 2025 Başvuruları Başladı - Son Dakika
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İstanbul Photo Awards 2025 Başvuruları Başladı

İstanbul Photo Awards 2025 Başvuruları Başladı

Dünya genelinden fotoğrafların kabul edildiği yarışma, 10 Ocak 2025'e kadar başvuru alacak.

18.11.2024 11:17
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Anadolu Ajansının (AA) basın fotoğrafçılığını desteklemek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards, bu yıl 11. kez gerçekleştiriliyor.

Dünya gündemini belirleyen fotoğrafların gönderildiği yarışmanın 2025 başvurular başladı. Yalnızca "www.istanbulphotoawards.com" adresinden online başvuru alınan yarışmaya son başvuru tarihi 10 Ocak 2025 olarak belirlendi.

Bu yıl içerisinde çekilen ve haber değeri taşıyan fotoğraflar ile başvuru yapılacak yarışmada, toplamda 58 bin dolar ödül dağıtılacak.

Dünya genelindeki en önemli yarışmalar arasında gösterilen etkinliğe, her yıl yaklaşık 20 bin fotoğraf gönderiliyor. Yalnızca profesyonel fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmaya başvuru için bir basın kuruluşuna bağlı olma şartı gözetilmiyor.

Fotoğrafçılar 2024 yılının 1 Ocak-31 Aralık arasında çekilen ve haber değeri taşıyan fotoğraflar ile yarışmaya katılabiliyor.

Yarışma 10 kategoriden oluşuyor

Yarışma kapsamında "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Tekil Doğa ve Çevre", "Seri Doğa ve Çevre", "Tekil Portre", "Seri Portre", "Tekil Günlük Yaşam" ve "Seri Günlük Yaşam" başlıklarındaki 10 kategoride başvuru yapılabiliyor.

"Yılın Fotoğrafı" ödülü "Tekil Haber" kategorisinde birinci olan fotoğrafa verilecek ve fotoğrafı çeken foto muhabiri 6 bin dolar ödül kazanacak. Kategori birincilerine 3 bin, ikincilerine bin 500, üçüncülerine ise biner dolar ödül takdim edilecek.

Her yarışmacının tüm kategorilerde başvuru yapma hakkı bulunuyor ve gönderilen fotoğraflarda yayınlanmış olma şartı aranmıyor.

Fotoğrafçıların kişisel bilgileri ve fotoğrafa dair detaylar konusunda doğru bilgi aktarma sorumluluğu bulunan yarışmanın başvuru şartlarına dair geniş bilgiye web sitesinden ulaşılabilir.

Kazananlar 2025 Mart'ta belirlenecek

Yarışmanın kazananları her yıl olduğu gibi fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından gelecek yıl mart ayında belirlenecek.

Toplam ödülü 58 bin dolar olan yarışmada, jüri üyeleri gönderilen fotoğrafları teknik yeterlilik, perspektif, hareket, duygu gibi birçok farklı açıdan değerlendirecek.

Geçmiş yıllarda ödül alan fotoğraflar, sergiler, fotoğraf albümleri ve jüri üyelerine dair bilgiye yarışmanın resmi web sitesinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Photo Awards 2025 Başvuruları Başladı - Son Dakika

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