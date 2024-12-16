İstanbul Photo Awards 2025 Jürisi Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Photo Awards 2025 Jürisi Belirlendi

İstanbul Photo Awards 2025 Jürisi Belirlendi

Anadolu Ajansı'nın düzenlediği yarışmanın 2025 yılı jürisi tanıtıldı, ödüllü isimler yer alıyor.

16.12.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 2025 jürisi belirlendi.

Onuncu yılını geride bırakan yarışmanın tecrübeli jürisi, aralarında Pulitzer ve World Press Photo ödüllü isimlerin de olduğu spor, çevre, portre ve savaş fotoğrafçılığı gibi farklı alanlarda uzman isimlerden oluşuyor.

Bu yılki jüride, National Geographic fotoğrafçısı ve yapımcı Ami Vitale, foto muhabiri Carol Guzy, NOOR ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, The Globe and Mail foto muhabiri Goran Tomasevic, görsel anlatıcı Marion Mertens, görsel medya danışmanı Michel Scotto, Getty Images Spor Başfotomuhabiri Cameron Spencer, foto muhabiri Ahmet Sel ve foto muhabiri Fırat Yurdakul yer alıyor.

Profesyonel fotoğrafçılar yarışmaya, haber, spor, doğa ve çevre, günlük yaşam ve portre alanlarında tekil ve seri olarak toplam 10 kategoride başvurulabiliyor.

Tekil kategorilerde dört, seri kategorilerde ise iki farklı çalışmayla başvuru alınıyor. Seri kategorilerdeki her çalışmanın on fotoğraftan oluşması gereken yarışmaya, her katılımcı toplam 120 fotoğraf gönderebiliyor.

Kazananlar, 2025 yılının mart ayında çevrim içi gerçekleştirilecek jüri toplantısı ile belirlenecek.

Jüri üyelerine dair geniş bilgiye ve başvuru şartlarına yarışmanın web sitesi "www.istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Pulitzer, istanbul, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Photo Awards 2025 Jürisi Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
20:13 TÜİK’i hedef alan Gergerlioğlu’ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar TÜİK'i hedef alan Gergerlioğlu'ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar
19:49 Canlı anlatım Dev maçta goller peş peşe Canlı anlatım! Dev maçta goller peş peşe
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
10:07 İstanbul’da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
10:01 Altın fiyatları her an fırlayabilir Altın fiyatları her an fırlayabilir
09:56 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
09:52 Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 21:51:22. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Photo Awards 2025 Jürisi Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.