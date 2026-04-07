İstanbul Photo Awards 2026: Muhammed Muheisen'in Jüri Deneyimi

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2026"da jüri üyesi olarak yer alan Muhammed Muheisen, jüri üyeliğinin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

İki kez Pulitzer Ödülü kazanmış fotoğrafçı ve National Geographic foto muhabiri olan Muheisen, AA muhabirine verdiği demeçte, "Böylesine prestijli bir yarışmanın parçası olmak büyük bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılki yarışmada dünyanın dört bir yanından insanların, canlıların ve evrenin hikayelerinin yer aldığını belirten Muheisen, değerlendirme sürecinin hem zorlu hem de ilham verici olduğunu belirtti.

Muheisen, "Kazananları, görsellerin kalitesini ve anlatım gücüne göre titizlikle seçtik. 2025 yılı boyunca dünya genelinde yaşanan gelişmeleri hakkaniyetle yansıtan, çeşitliliği yüksek bir seçki oluşturduk." dedi.

Jüri değerlendirme sürecine ilişkin bilgi veren Muheisen, bunun üç aşamada gerçekleştirildiğini, ilk olarak bireysel incelemelerin yapıldığını, ardından çevrim içi ortak tartışmaların yürütüldüğünü ve sürecin nihai müzakerelerle tamamlandığını aktardı.

Muheisen, karar vermede son aşamanın her zaman en zor olan süreç olduğunu, kendisi için finale kalan her fotoğrafın kazanan olduğunu dile getirdi.

Yarışmanın 10 kategorisi içerisinde özelikle Günlük Yaşam ve Portre kategorilerini değerlendirmenin en zor olduğunu söyleyen Muheisen, "Çünkü bunlar, yanından geçip gittiğimiz ve fark etmediğimiz anlardır." diye konuştu.

Muheisen, İstanbul Photo Awards'daki jüri deneyimin kendisine yeni bakış açıları kazandırdığını, daha önce hiç bilmediği hikayelerle karşılaştığını anlatan Muheisen, başvuruları inceleme sürecinde "gözlerini dünyanın farklı köşelerine açtığını" vurguladı.

"Gazze, Umut Yok"

"Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görülen Filistinli fotoğrafçı Haitham Imad'ın EPA için çektiği "Gazze, Umut Yok" eserine değinen Muheisen, bu fotoğrafın, duygusal derinliği ve evrensel mesajıyla öne çıktığını belirtti.

Muheisen, bu fotoğrafın içinde barındırdığı duygu sayesinde diğerlerinden sıyrıldığını, fotoğrafçının ışık, an, duygu ve hikayeyi yakaladığını kaydetti.

Bu fotoğrafın dünya çapında yankı uyandırdığına işaret eden Muheisen, "Aslında bu, her yerde çatışmaların ve savaşların gerçek kurbanlarının çocuklar olduğu gerçeğini anlatan küresel bir hikaye." değerlendirmesinde bulundu.

?Fotoğraf serilerinde kurgu ve duygunun belirleyici rolü

Muheisen, fotoğraf serilerinde kurgu sürecinin önemine dikkati çekerek bunun hikaye anlatımı açısından kritik olduğunu vurguladı.

Bir hikayenin nasıl anlatılmak istendiğinin çok önemli olduğunu belirterek, fotoğrafçılara geri bildirim almalarını tavsiye eden Muheisen, "Duygular, güçlü fotoğrafların seçilmesinde belirleyici unsurdur. Ben her zaman duyguya çekilirim. Eğer hissetmiyorsam, fotoğrafçının o bütün işi aktarmada başarısız olduğunu düşünürüm." ifadelerini kullandı.

Muheisen, İstanbul Photo Awards 2026 gibi yarışmaların fotoğrafçıların kariyerleri üzerindeki daha geniş etkisine işaret ederek "Böylesine prestijli bir yarışmada kazanan bir fotoğrafçı olmak size kapılar açar." dedi.

Bu tür yarışmaların özellikle yeni başlayan fotoğrafçılar için önemli olduğunu da ifade eden Muheisen, bu sayede hikaye anlatım becerilerinin geliştiğini söyledi.

AA'nın geliştirdiği dijital jüri sistemi öne çıkıyor

Muheisen, Anadolu Ajansı tarafından yarışma için özel olarak geliştirilen dijital jüri değerlendirme sistemini "şimdiye kadar değerlendirme yaptığı en iyi sistemlerden biri" şeklinde niteledi.

Sistemin kullanımının çok hızlı ve kolay olduğunu dile getiren Muheisen, platformun jüri üyelerine fotoğrafları yeniden inceleme imkanı sunduğunu ve hiçbir başvurunun gözden kaçmamasını sağladığını anlattı.

Muheisen, yarışmanın arkasındaki titiz çalışmaya da dikkat çekerek İstanbul Photo Awards'un yalnızca mükemmelliği ödüllendirmekle kalmadığını, aynı zamanda öğrenme, ilham ve küresel hikaye anlatımı için bir platform işlevi gördüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2026"nın kazananları belirlenmişti.

Yarışmaya yaklaşık 19 bin fotoğrafla başvuru yapıldı ve 10 kategoride 26 fotoğrafçı ödül aldı. Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmada ödül alan fotoğraflara ve jüri üyelerine dair bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.