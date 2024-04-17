İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi\'nde Gazze için eylem çağrısı sergisi açıldı

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İsrail işgali altındaki Gazze için eylem çağrısında bulunulan afişlerin yer aldığı "Eylem Çağrısı" sergisinin ikindi durağı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi oldu.

Albayrak Medyadan yapılan açıklamaya göre, çarpıcı afiş çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı Albayrak Grubu yöneticileri ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar eşliğinde yapıldı.

Sergide yer alan 42 eylem çağrısı afişi ile Gazze'de yaşanan savaş suçlarına dikkat çekiliyor.

" Filistin'de bir anne çocuğunu iki kez taşır", "Tarihin haklı tarafında ol" ve "Geri döneceğiz" gibi ifadelerin yer aldığı afişlerle farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, "Desteklerin, söylemlerin eyleme dönüşmesi için İsrail ordusunu besleyen, destekleyen şirketlerin ürünlerini kullanmamak ve bu yönde bir boykot uygulamak hafife alınmayacak derecede güçlü bir destek olacaktır. Bizler de Albayrak Grubu olarak Filistin'de işlenen insanlık suçuna sessiz kalmamak için İsrail'e destek veren tüm markaların ürünlerini boykot etme ve bu boykotları daha geniş kitlelere ulaştırma kararı aldık. Her zaman olduğu gibi, 'Tarihin haklı tarafında ol' sloganıyla insanlık zulmüne karşı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sergi, 19 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.