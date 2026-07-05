İstanbul Sahilleri Hafta Sonu Doldu Taştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Sahilleri Hafta Sonu Doldu Taştı

İstanbul Sahilleri Hafta Sonu Doldu Taştı
05.07.2026 17:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbullular, sıcak havayla birlikte Bakırköy ve Silivri sahillerine akın etti; piknik ve deniz keyfi!

İSTANBUL'da sıcak havayı fırsat bilenler Bakırköy ve Silivri Sahillerine akın etti. Bazı kişiler denize girmeyi tercih ederken, bazıları ise gölgelik alanlarda piknik yaptı.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbullular, güneşli havayla birlikte sahillere akın etti. En çok tercih edilen noktalardan biri olan Bakırköy ve Silivri Sahili'nde yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinden itibaren sahile gelenler gölgelik alanlarda piknik yaptı. Bazı vatandaşlar denize girerek serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise sahil boyunca yürüyüş yapıp banklarda oturarak vakit geçirdi. Çocuklar oyun parklarında ve yeşil alanlarda oyun oynarken, aileler de piknik yaparak hafta sonunun tadını çıkardı. Denize giren vatandaşların yanı sıra güneşlenenlerin de olduğu sahilde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

'HAFİFTEN GÜNEŞ BATARSA OLTAMI SALLAYACAĞIM'

Sahile balık tutmaya gelen Uzeyir Timur, "Buraya ailemle birlikte geldim. Ev bayağı bir sıcak, bizim evin o tarafları fazla böyle hava almıyor. Çünkü fazla binalar, çok sıkışık. Biz hemen buraya geldik. Burası Bakırköy sahil. Ben oltayla avlanmaya geldim, ailem burada beraber oturacaklar. Ben de birazdan hafiften güneş batarsa oltamı sallayacağım. Eğer şanslıysam biraz balık alırım, alamazsam da yapacak bir şey yok. Zaten eziyetli bir şey bu, genelde alamıyoruz. Burası serin, gölgenin altı serin. Ama şöyle söyleyeyim; 12.00-13.00 gibi zaten bayağı tehlikeli bir sıcaklar ama 15.00'den 16.00'dan sonra buralar süper. Özellikle gölge altı mükemmel. Eğer ailenizle birlikte gelmek istiyorsanız Bakırköy Sahil süper bir yer" diye konuştu.

'AÇIK HAVA HEPİMİZE İYİ GELECEKTİR'

Fatma Tuncil, "Biz buraya ailelerimizle, çocuklarımızla birlikte dünkü selden sonra güzel hava almaya geldik. Birazcık nefes alalım dedik. Çünkü malum metropol bir şehir, herkes iç içe yaşıyor. Ondan dolayı dedik açık hava hepimize iyi gelecektir diye. Hava gerçekten çok bunaltıcı, inanılmaz bir nem var, nem oranı zaten çok yüksek. Ama genel olarak şu anda sahil kenarı olduğu için de esiyor" dedi.

'HERKES AİLECE PİKNİK YAPIYOR'

Ailesi ile birlikte pikniğe gelen Melis Özgür, "Bugün hava çok güzel. Serin, rüzgar da var birazcık esiyor. Ailemle piknik yapıyoruz, oturuyoruz denize karşı. Dün hava biraz yağmurluydu bu yüzden gelemedik de bugün güzeldi. Bakırköy sahili kalabalık, evet. Hafta sonları genelde kalabalık, bugün de pazar günü. Herkes ailece piknik yapıyor. Kalabalık o yüzden" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Sahilleri Hafta Sonu Doldu Taştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
6 ilde “modem dolandırıcılığı“ operasyonu: 31 kişi tutuklandı 6 ilde "modem dolandırıcılığı" operasyonu: 31 kişi tutuklandı
Pilot maaş bordrosunu paylaştı Kazancı dudak uçuklattı Pilot maaş bordrosunu paylaştı! Kazancı dudak uçuklattı
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var

17:51
Salih Özcan Beşiktaş’a transfer oluyor Alacağı maaş bile belli
Salih Özcan Beşiktaş'a transfer oluyor! Alacağı maaş bile belli
17:33
Aryna Sabalenka, köpeği için verdiği mücadeleyi kaybetti
Aryna Sabalenka, köpeği için verdiği mücadeleyi kaybetti
17:14
Dünyanın takdirini kazanmışlardı Ülkelerinde kahramanlar gibi karşılandılar
Dünyanın takdirini kazanmışlardı! Ülkelerinde kahramanlar gibi karşılandılar
17:05
Balıkesir’i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi
Balıkesir'i dumanlar sardı: 3 ayrı noktadan alevler yükseldi
16:57
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
15:38
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia Macron’dan Türkiye talimatı geldi
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi
15:03
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası’nın az gollü geçmesi
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi
14:44
Kuyumcularda yeni dönem Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 17:56:17. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul Sahilleri Hafta Sonu Doldu Taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.