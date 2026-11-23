İstanbul Salacak'ta meteoroloji uyarısıyla dalgalar fotoğraf çektirenleri ıslattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salacak Sahili'nde lodos nedeniyle denizde oluşan dalgalar kıyıya vurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan lodos, Kız Kulesi karşısında fotoğraf çektirmek isteyenlerin ıslanmasına neden oldu.
ÜSKÜDAR'da lodosun etkisiyle oluşan dev dalgalar kıyıya vurdu. Salacak Sahili'nde dalgalarla fotoğraf çektirmek isteyenler ıslandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da lodos etkili oldu. Üsküdar Salacak Sahili'nde lodos nedeniyle denizde metrelerce yüksekliğinde dalgalar oluştu. Sahilde yürüyenler, kıyıya vuran dalgalar nedeniyle ıslandı.
ÇEKTİRMEK İSTEYENLER ISLANDI
Kız Kulesi karşısında oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çektirmek isteyenler, o anı yakalamak için uzun süre sahilde bekledi. Fotoğraf çektirmek isterken dalgaların altında kalan kişiler ıslandı.
Kaynak: DHA
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