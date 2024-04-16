İstanbul Sancaktepe Belediyesi'nde 2 Milyar TL Borç Asıldı - Son Dakika
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İstanbul Sancaktepe Belediyesi'nde 2 Milyar TL Borç Asıldı

İstanbul Sancaktepe Belediyesi\'nde 2 Milyar TL Borç Asıldı

15 yıl AKP'nin yönettiği Sancaktepe Belediyesi'nde yaklaşık 2 milyar TL borç olduğu ortaya çıktı. CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz ve Belediye Başkanı Alper Yeğin, borç tablosunu paylaştı.

16.04.2024 12:25  Güncelleme: 12:30
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Yerel seçimde CHP'nin kazandığı İstanbul Sancaktepe Belediyesi'nde borç tablosu belediye binasına asıldı. 15 yıl AKP'nin yönettiği belediyenin yaklaşık 2 milyar TL borçla devredildiği ortaya çıktı. CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz borç tablosunu "Bir yağmanın Sancaktepe halkına ağır bilançosu" sözleriyle paylaştı. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de, başkanlık makam odasının fotoğraflarını paylaştı. Yeğin "Makamlar halkın" notunu düştü.

15 yıl sonra AKP'den CHP'ye geçen İstanbul'daki Sancaktepe Belediyesi'nin borç tablosu belediye binasına asıldı.  CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz'ın sosyal medya hesabından "Bir yağmanın Sancaktepe halkına ağır bilançosu" ifadeleriyle paylaştığı borç tablosuna göre, belediye yaklaşık 2 milyar TL borçla devralındı. Belediyenin sadece müteahhitlere olan borcu ise 804 milyon TL olarak açıklandı. Sancaktepe Belediyesi, AKP döneminde yapılan "şatafatlı" belediye binası ve "devasa" başkanlık katıyla gündeme gelmişti.

ALPER YEĞİN: "MAKAMLAR HALKIN "

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda başkanlık makamını paylaştı. Sancaktepe sakinlerini makamında ağırlayan Yeğin, 'Makamlar halkın' notunu düştü. Yeğin bayramın birinci günü de bayramlaşma töreni sırasında belediye binası önünde halka açık kahvaltı vermişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Sancaktepe Belediyesi'nde 2 Milyar TL Borç Asıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: İstanbul Sancaktepe Belediyesi'nde 2 Milyar TL Borç Asıldı - Son Dakika
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