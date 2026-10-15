İstanbul Sarıyer Ayazağa\'da selde zarar gören araçlar havadan görüntülendi

İstanbul Sarıyer Ayazağa'da selde zarar gören araçlar havadan görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer Ayazağa'da meydana gelen selin ardından Cendere Caddesi'ndeki hasar havadan görüntülendi. Bölgede sel nedeniyle zarar gören araçlar dikkat çekerken, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar da havadan görüntülendi.
SARIYER Ayazağa'da meydana gelen selin ardından hasar gören araçlar ve ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar havadan görüntülendi.
İstanbul'da dün meydana gelen selin ardından Ayazağa Cendere Caddesi'nde oluşan hasar, havadan görüntülendi. Bölgede sel nedeniyle zarar gören araçlar dikkat çekerken, ekiplerin çalışmaları da havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
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