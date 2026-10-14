İstanbul Sarıyer'de sağanak sonrası çamurlu su denizi kahverengiye çevirdi

Sarıyer'de yağışın ardından kıyı kesimlerde denizin rengi kahverengiye dönüştü.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıklarla süren yağışın ardından Sarıyer'in kıyı kesimlerinde deniz yüzeyinde renk değişimi oldu.

Sağanağın ardından çamurlu suyun karışmasıyla denizin rengi kahverengiye dönüştü.