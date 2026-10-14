İstanbul Sarıyer'de sağanak sonrası çamurlu su denizi kahverengiye çevirdi

İstanbul Sarıyer'de sağanak sonrası çamurlu su denizi kahverengiye çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağış, Sarıyer kıyılarında deniz yüzeyinde renk değişimine yol açtı. Sağanak sonrası çamurlu suyun karışmasıyla deniz kahverengiye döndü.
Sarıyer'de yağışın ardından kıyı kesimlerde denizin rengi kahverengiye dönüştü.
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıklarla süren yağışın ardından Sarıyer'in kıyı kesimlerinde deniz yüzeyinde renk değişimi oldu.
Sağanağın ardından çamurlu suyun karışmasıyla denizin rengi kahverengiye dönüştü.
Kaynak: AA
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