İstanbul Sarıyer'deki Ağaç Depolama Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, akşam saatlerinde Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde ağaç depolama alanında çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklama şöyle:
"17.06.2024 Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Ferahevler Mahallesi'nde bulunan Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait ağaç depolama alanında yangın çıkmıştır.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saat 22.30'da kontrol altına alınmıştır. Ancak rüzgarın etkisiyle kısmi yanmalar yer yer devam etmektedir. İtfaiye ekipleri, depolama alanının tahta malzemelerden oluşmasından dolayı, içten yanma ihtimaline karşı soğutma çalışmalarına devam etmektedir.
"Soğutma çalışması bir süre devam edecek"
Yangında ölen ya da yaralanan yoktur. İtfaiye ekiplerinin içten yanma riskine karşı yürüttüğü soğutma çalışması, bir süre daha devam edecektir"
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