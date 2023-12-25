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İstanbul semalarında Starlink uyduları görüldü

Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde İstanbul Anadolu yakası semalarında görüntülendi. Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Starlink, Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş ve onlarcası uzaya gönderilmişti.

İstanbul semalarında Starlink uyduları görüldü
25.12.2023 - 20:42,
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İstanbul semalarında Starlink uyduları görüldü

İSTANBUL - Elon Musk'a ait Starlink uyduları zincir şekilde İstanbul Anadolu yakası semalarında görüntülendi.

Elon Musk'a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi İstanbul Anadolu yakası semalarında görüntülendi. Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Sıralı parlak uyduları gören vatandaşlar bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Starlink, Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş ve onlarcası uzaya gönderilmişti.

Kaynak: İHA
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