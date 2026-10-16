İstanbul Şile'de iki günlük sağanağın çamuru denizin rengini kahverengiye döndürdü

İstanbul Şile'de iki günlük sağanağın çamuru denizin rengini kahverengiye döndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Şile ilçesinde etkili olan ve iki gün süren şiddetli sağanağın taşıdığı çamur, denizin rengini kahverengiye çevirdi. Kıyıdan iç kesimlere doğru yayılan kahverengi görünüm, deniz yüzeyinde AA ekibince görüntülendi.
İstanbul'un Şile ilçesinde, şiddetli sağanağın taşıdığı çamur nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.
Şile'de iki gün süren sağanağın ardından kıyı boyunca etkili olan kahverengi görünüm, denizin iç kesimlerine doğru yayılmaya başladı.
Deniz yüzeyindeki kahverengi görünüm, AA ekibince görüntülendi.
Kaynak: AA
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