İstanbul Silivri'de sitedeki trafo patladı, hafif yaralanan 1 kişiye müdahale edildi - Son Dakika
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İstanbul Silivri'de sitedeki trafo patladı, hafif yaralanan 1 kişiye müdahale edildi

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İstanbul Silivri\'de sitedeki trafo patladı, hafif yaralanan 1 kişiye müdahale edildi
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İstanbul Silivri\'de sitedeki trafo patladı, hafif yaralanan 1 kişiye müdahale edildi
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Silivri Yeni Mahalle'deki bir sitede saat 19.00 sıralarında elektrik trafosu patladı. Patlamada hafif yaralanan 1 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti; BEDAŞ bölgedeki elektriği keserken polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Silivri'de bir sitede bulunan elektrik trafosu patladı. 1 kişi hafif yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'de bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, BEDAŞ ekipleri bölgedeki elektriği kesti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde patlamada hafif yaralandığı belirlenen 1 kişiye olay yerinde müdahale edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
İstanbulGüncelPolisÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Silivri'de sitedeki trafo patladı, hafif yaralanan 1 kişiye müdahale edildi - Son Dakika
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