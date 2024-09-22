İstanbul-Sivas YHT Hattında 200 Bin Yolcu - Son Dakika
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İstanbul-Sivas YHT Hattında 200 Bin Yolcu

İstanbul-Sivas YHT Hattında 200 Bin Yolcu

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul-Sivas YHT hattında 4,5 ayda 200 bin 186 yolcu taşındığını açıkladı.

22.09.2024 12:21
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4,5 ayda İstanbul- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ile seyahat eden yolcu sayısının 200 bin 186'ya ulaştığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara-Sivas YHT hattının 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete sunulduğunu, İstanbul-Sivas Hattı'nın ise 4 Mayıs 2024'te yolcu taşımaya başladığını hatırlatarak, " Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerinin Ankara merkezli YHT ağına bağlanmasıyla yaklaşık 1,3 milyon vatandaşımız hızlı tren konforuyla tanıştı. Açıldığı tarihten bugüne kadar Ankara-Sivas YHT Hattımız ile 1 milyon 306 bin 159 yolcu seyahat etti. Sadece 4,5 ayda ise İstanbul-Sivas YHT hattı ile seyahat eden yolcu sayısının 200 bin 186'ya ulaştığını belirtmek istiyorum. Bu ilginin, yeni istasyonların hizmete girmesiyle daha da artmasını bekliyoruz. Her yeni istasyon, sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgelerimiz arasındaki bağı güçlendiren bir köprü vazifesi görüyor" dedi.

'ELMADAĞ VE YILDIZELİ İSTASYONLARI YARIN AÇILACAK'

İstanbul-Ankara-Sivas YHT hattında yer alan Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarının ardından Yıldızeli ve Elmadağ istasyonlarının da yolcuların hizmetine açılacağını bildiren Bakan Uraloğlu, "En son 23 Ağustos'ta yolcu kullanımına sunulan Yerköy İstasyonu'nun ardından Yıldızeli ve Elmadağ istasyonlarımızı da 23 Eylül günü hizmete alıyoruz. Yarından itibaren hem İstanbul-Sivas YHT hem de Ankara-Sivas YHT, vatandaşlarımızın konforlu ve hızlı ulaşım ihtiyacına cevap veren bu iki istasyonumuzda yolcularını karşılayacak. Hızlı tren ağımız, sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir kalkınma hamlesidir. Şehirlerimizi birbirine yaklaştırıyor, ekonomik faaliyetleri canlandırıyor, turizme de önemli katkılar sağlıyoruz. Vatandaşlarımız, artık daha kısa sürede ve daha güvenli bir şekilde seyahat edebiliyor. Ulaşımda daha güçlü ve daha modern bir Türkiye için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul-Sivas YHT Hattında 200 Bin Yolcu - Son Dakika

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