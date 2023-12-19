Sultangazi\'de kahvehanede tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti

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İstanbul Sultangazi'de kahvehanede tabancayla vurulan genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi'ndeki kahvehanede Ali Y. (21) oyun sırasında M.Y. (17) tarafından tabancayla başından vuruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ali Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ali Y'nin cesedi, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Cinayet zanlısı gözaltına alındı.
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