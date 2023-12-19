 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sultangazi'de kahvehanede tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de kahvehanede tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti

İstanbul Sultangazi'de bir kahvehanede oyun sırasında Ali Y. isimli genç, M.Y. tarafından tabancayla başından vurularak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Sultangazi\'de kahvehanede tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti
19.12.2023 - 20:35,
Abone Ol

İstanbul Sultangazi'de kahvehanede tabancayla vurulan genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi'ndeki kahvehanede Ali Y. (21) oyun sırasında M.Y. (17) tarafından tabancayla başından vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ali Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali Y'nin cesedi, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sultangazi, Olaylar, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de kahvehanede tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika


21:38
İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti
20:34
Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt
19:19
Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:44
Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı
18:35
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:45
Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı

Son Dakika
21:38 İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Süper Lig'de oynanan Trabzonspor maçında takımını sahadan çekti
20:34 Hamas'tan ''İnsani araya hazırız'' diyen İsrail'e yanıt
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:44 Başakşehir'de hamile öğretmene saldıran veli tutuklandı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:45 Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 22:00:12. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de kahvehanede tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement