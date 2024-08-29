İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'de Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

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(İSTANBUL) - Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İstanbul'da salı ve çarşamba günü aralıklarla yağış etkili olmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın 11.00-17.00 saatleri arasında İstanbul dahil üç il için uyarı yaptı.

Meteoroloji'nin açıklamasında, "Yapılan son değerlendirmelere göre yarın (cuma) kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.