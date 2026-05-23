İstanbul-Tekirdağ Yolunda Bayram Yoğunluğu

Ülke genelinde 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda araç yoğunluğu oluştu. İstanbul'dan yola çıkan ve Trakya, Saros Körfezi ile Çanakkale yönüne giden tatilciler, İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi ve il merkezindeki kavşaklarda zaman zaman araç kuyruklarına neden oldu. Polis ekipleri, Kurban Bayramı'nda araç yoğunluğunun beklendiği 7 kavşakta, 30 ekip, 82 personel ile önlem aldı. Trafik akışını sağlayan ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Yetkililer, trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde daha da artmasının beklendiğini belirtti.