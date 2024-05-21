Müzeler Haftası'nda Padişah Türbeleri Gezisi Düzenlendi - Son Dakika
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Müzeler Haftası'nda Padişah Türbeleri Gezisi Düzenlendi

Müzeler Haftası\'nda Padişah Türbeleri Gezisi Düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında padişah türbeleri gezisi düzenlendi. Gezi rotasında Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmed ve Yavuz Sultan Selim Türbeleri yer aldı. Gezi kapsamında padişah türbelerinin mimarisi, teberrukat eşyaları ve ölüm gelenekleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Etkinlik, İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü tarafından butik bir gezi olarak düzenlendi ve herkesin katılımına açık oldu. Türbelerin müze statüsünde olmasının nedenleri ve içerisinde bulunan eserlerin tanıtımı amaçlanarak, Osmanlı kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılması hedeflendi.

21.05.2024 12:57
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün düzenlediği Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinden padişah türbeleri gezisi düzenlendi.

Sultan 2. Bayezid Türbesi'nde başlayan "İstanbul Türbeler Müzesi Padişah Türbeleri" başlıklı gezi rotasında Osmanlı Padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmed ve Yavuz Sultan Selim Türbesi yer aldı.

İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü Müze Araştırmacısı, uzman Leyla Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Müzeler Haftası dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının müzelerde çeşitli etkinlikler düzenlediğini belirterek, "İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinatörlüğünde İstanbul'daki bütün müzeler etkinlikler yapmakta. Biz de İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü olarak butik bir gezi ayarladık." dedi.

Gezi kapsamında padişah türbelerinin genel mimarisi, teberrukat eşyaları ve ölüm gelenekleri üzerine bilgiler paylaşıldığını aktaran Alan, "Osmanlı kültür medeniyetini biraz daha tanımak, neden türbelerin müze statüsünde olduğunu, tam olarak içinde bulundurduğu eserleri açığa kavuşturmak ve insanlara anlatabilmek için böyle butik bir gezi rotası oluşturup, bir gezi düzenledik." şeklinde konuştu.

Leyla Alan,makul saatlerde herkesin katılabileceği bir gezi düzenlediklerini vurgulayarak, Sultan 2. Bayezid Türbesine ilişkin şunları aktardı:

"Sultan Beyazid Han, Fatih'ten sonra tahta geçmiş olduğundan, yaptırdığı imar faaliyetleri, İstanbul'un İslami Osmanlı kimliği açısından oldukça önemli. Yaptırdığı külliye içerisinde kendisinden sonra tahta geçen oğlu Yavuz Sultan Selim Han'ın babası için yaptırdığı özel bir türbe burası. Osmanlı kültür ve medeniyetinin hem mimari özelliklerini gösteriyorken içerisinde yer alan sedefli şebekesi de Osmanlı el işçiliğini aynı şekilde bizlere yansıtmaktadır."

"Türbeleri ziyaret edenlere anlatmayı amaçlıyoruz"

İstanbul Türbeler Müzesi Müdürü Ebuzer Gümüş ise 17-26 Mayıs Müzeler Haftası'nda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün başlattığı etkinlikler kapsamında, Türbeler Müzesi Müdürlüğünce padişah türbelerinin bulunduğu hatta bir gezi programı düzenlendiğini dile getirdi.

Gezide uzmanların rehberliğinde katılımcıların bilgi edinmesini amaçladıklarını vurgulayan Gümüş, "Türbeler her ne kadar kendileri tarihi yapılar olması nedeniyle önemli olsa da içerisindeki teberrükatlar da hepsinin birer vakıf eseri olması, üzerinden geçen zaman ve sanat değerleri nedeniyle müzelik eserler. Dolayısıyla bu eserlerin tanıtımının ve türbedeki o teşrifat içerisinde nerelerde durduğu, nasıl kullanıldığının da bilgisini vererek, türbelerin müzelerdeki yerini ziyaret edenlere anlatmayı amaçlıyoruz." dedi.

Ebuzer Gümüş, gezi rotasını İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün etkinlikleri çerçevesinde planladıklarını, Bakanlık bünyesinde daha önce bu şekilde bir program yapılmadığını belirterek, "Bu etkinliği her yıl geliştirerek, daha geniş kitlelere ulaştırarak türbelerimizi, bunların içerisinde yatan önemli şahsiyetleri, metfunlarımızı, ecdadımızı milletimize anlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Müzelerde Eğitim ve Araştırma" başlığıyla düzenlenen Müzeler Haftası etkinlikleri, hafta boyunca İstanbul'daki çeşitli mekanlarda devam edecek.

Kaynak: AA

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