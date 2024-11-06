İstanbul'un Barajlarında Tehlikeli Düşüş

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İstanbul için tehlike kapıda

İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajlarda düşüş yaşanıyor

Kazandere ve Papuçdere barajlarının seviyesi yüzde 8'lere düştü

Trakya'da kuraklık barajları olumsuz etkiledi: 14 barajların ortalaması yüzde 36'ya geriledi

KIRKLARELİ - Yurt genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarının seviyesi yüzde 8'lere düştü. Bununla birlikte Trakya'da bulunan 14 barajların ortalaması yüzde 36'ya geriledi.

Yaşanan kuraklık sebebiyle mega kent İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar su seviyesinde düşüşler devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesindeki verilere göre 10 barajın doluluk oranı 30,46 olarak ölçüldü.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacının karşılayan Kazandere ve Papuçdere Barajları kurudu. İki barajda yüzde 8'lere kadar geriledi.

İstanbul'daki barajların son doluluk oranı ise Istrancalar'da yüzde 34,14, Terkos'ta yüzde 40,67, Sazlıdere'de yüzde 41,93, Alibey'de yüzde 6,07, Büyükçekmece'de yüzde 32,46, Ömerli'de yüzde 26,83, Darlık'ta yüzde 32,24, Elmalı'da yüzde 51,93, Kazandere'de yüzde 8,27, Papuçdere'de yüzde 7,95 olarak ölçüldü.

Edirne, Tekirdağ'da da barajlar düşüşte

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın doluluk oranlarında düşüş yaşanıyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında yüzde 40 seviyelerinde olan barajların oranı 36'ya geriledi.

Son verilere göre, Edirne'de 6 barajın doluluk oranı 154 milyon 121 bin metreküp, Kırklareli'nde 4 barajın doluluk oranı 95 milyon 111 bin metreküp, Tekirdağ'da ise 4 barajın doluluk oranı 156 milyon 70 bin metreküp olarak kaydedildi.