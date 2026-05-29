573. yıl coşkusu: Işıklı haritalama gösterisi büyüledi

29.05.2026 23:07
İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde, Rumeli Hisarı ve diğer tarihi yapılarda lazer haritalama gösterileri düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dört ayaklı kutlamaların bir parçası olan etkinlikte vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında kentin farklı noktalarındaki simge tarihi yapılar üzerine lazerle yansıtılan, İstanbul'un fethini anlatan ışıklı haritalama gösterisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Fetih ruhunu yaşatmak, tarihi hafızayı diri tutmak ve köklü kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen programlarda ortaya çıkan coşku, ışıklı gösterilerle şehrin farklı noktalarına taşındı.

Rumeli Hisarı'na yansıtılan ve İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinin anlatıldığı ışıklı gösteri vatandaşlarca ilgiyle takip edildi.

Sahilde toplanan vatandaşlar, o heyecanlı anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gösteriyi basın mensuplarıyla tekneden takip etti.

Duran, burada yaptığı açıklamada, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü bu sene daha renkli bir şekilde kutlamak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak aslında İstanbul'un fethinin yıl dönümünde dört ayakta kutlamalar yaptıklarını belirten Duran, "Bunlardan birincisi, 1453 hatim indirildi. Bir diğeri İstanbul'un 10 noktasında mehter marşı çalındı. Üçüncüsü Ayasofya Camisi'nin önünde bir gösteri, şov çadırı vardı. Orada Fatih Sultan Mehmet Han'ın entelektüel yanını, düşünce dünyasını, kültürünü gösteren ve İstanbul'u başkent yaptıktan sonra nasıl bir medeniyet inşa edildiğini anlatan bir gösterimiz vardı. Dördüncü ayak da Rumeli Hisarı'ndaki bu mapping ve lazer gösterisiydi." ifadelerini kullandı.

Rumeli Hisarı'ndaki mapping ve lazer gösterisinin her 15 dakikada bir olmak üzere saat 24.00'e kadar devam edeceğini aktaran Duran, bu gösteride Fatih Sultan Mehmet Han'ın askeri dehası ve siyasetinin anlatıldığını dile getirdi.

Bir şehri almanın kolay olduğunu ancak zihinleri fethetmenin daha zor olduğunu vurgulayan Duran, Fatih'in açtığı bu yolun daha sonra diğer devlet büyükleriyle devam ettiğini, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" hedefiyle devam eden bir meşale olduğunu ifade etti.

"Bu yürüyüşün önemli bir sembolik noktasıydı"

Bu meşalenin Türkiye'nin daha güçlü, müreffeh ve özgür bir ülke olarak dünyada kendi varlığını gösterebilmesi çerçevesinde bir yürüyüş olduğuna dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"Bu yürüyüşün önemli bir sembolik noktasıydı. Dolayısıyla bugün 29 Mayıs'ta bunu hep beraber kutlamış olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Elbette vatandaşlarımız da büyük ilgi gösterdiler. Yeni fetih yıllarında daha renkli aktivitelerle devam edeceğiz inşallah. Tabii, bu coşkuyu, bu heyecanı hep birlikte yaşamak, Türkiye'nin birliği, beraberliği içerisinde hep beraber yaşamak çok önemli. Malum olduğu üzere dünyamız çok farklı bir dönemden geçiyor. Bu dönemde istikrara sahip güçlü bir liderlikle Türkiye, savaşın dışında kalan ve çevresinde barış, istikrar oluşturmaya çalışan bir liderlikle yürüyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fethin 573. yıl dönümünde de tekraren bunları hatırlamak ayrıca önemli diye düşünüyorum."

Kaynak: AA

İstanbul, Festival, Etkinlik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

